Разом з Держрезервом обшукують і ОККО — С.Каплін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. СБУ та Генпрокуратура проводять обшук не лише у Держрезерві, а також в офісах ряду компаній зокрема ПП “ОККО Бизнес Контракт”. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Сергій Каплін, повідомляє УНН.
“В Держрезерві зранку обшуки Головного слідчого управління ГПУ та СБУ. Слідчі дії по справі про закупівлю простроченого пального також відбуваються на квартирі керівника Держрезерву Вадима Мосійчука — ставленика Яценюка та Абромавічуса”, — повідомив нардеп.
За словами С.Капліна у провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) “також відбуваються обшуки в офісах компаній ПАТ „Концерн Галнафтогаз“ в Києві та Львові та на офісі-заправці ПП „ОККО Бизнес Контракт“”.
Він нагадав, що ще в лютому попереджав про підозрілий, на його думку, тендер в Держрезерві, “на придбання дизелю за вищою за ринкову ціною і з дивним строком зберігання”.
Як повідомляв УНН, співробітники Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України проводять обшуки у приміщенні Державного агентства резерву України у рамках кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб Держагентства, що призвели до збитків державі в особливо великих розмірах. Як повідомили правоохоронці, обшуки тривають у приміщенні Державного агентства резерву України та офісних приміщеннях одного з постачальників пального.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства резерву України за попередньою змовою зі службовими особами одного з найбільших постачальників пального в Україні при формуванні запасів нафтопродуктів держави, проведено завчасно узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального в кількості 17 тисяч тонн на загальну суму 257 млн грн, що не відповідає вимогам Державним стандартам України, а саме термінам його зберігання, чим державі заподіяно збитків в особливо великих розмірах.
За фактом справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) ККУ.
Досудове розслідування триває.