Разогнался до 192 км/ч: в Киеве нашли и оштрафовали «гонщика» на BMW

Полицейские Киева остановили водителя автомобиля BMW, который двигался по городу со скоростью 192 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Детали

Автомобиль остановили во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam. Полицейские разъяснили водителю об опасности нарушения ПДД и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 1700 гривен.

Отмечаем, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью 50 км/ч - сообщили в полиции.

Там призвали участников дорожного движения не нарушать правила и не подвергать себя и других опасности.

Напомним

На трассе Киев-Чоп вблизи села Бузовая произошло ДТП с участием трех грузовиков. Двое водителей оказались в больнице с телесными повреждениями, открыто уголовное производство.