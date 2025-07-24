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Разогнался до 192 км/ч: в Киеве нашли и оштрафовали «гонщика» на BMW

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Полицейские остановили водителя BMW, который двигался со скоростью 192 км/ч. На него вынесено постановление за превышение скорости.

Разогнался до 192 км/ч: в Киеве нашли и оштрафовали «гонщика» на BMW

Полицейские Киева остановили водителя автомобиля BMW, который двигался по городу со скоростью 192 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Детали

Автомобиль остановили во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam. Полицейские разъяснили водителю об опасности нарушения ПДД и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 1700 гривен.

Отмечаем, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью 50 км/ч

 - сообщили в полиции.

Там призвали участников дорожного движения не нарушать правила и не подвергать себя и других опасности.

Напомним

На трассе Киев-Чоп вблизи села Бузовая произошло ДТП с участием трех грузовиков. Двое водителей оказались в больнице с телесными повреждениями, открыто уголовное производство.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

КиевКриминал и ЧПАвто
Национальная полиция Украины
Украина
Киев
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