Разогнался до 192 км/ч: в Киеве нашли и оштрафовали «гонщика» на BMW
Киев • УНН
Полицейские остановили водителя BMW, который двигался со скоростью 192 км/ч. На него вынесено постановление за превышение скорости.
Полицейские Киева остановили водителя автомобиля BMW, который двигался по городу со скоростью 192 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Детали
Автомобиль остановили во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam. Полицейские разъяснили водителю об опасности нарушения ПДД и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 1700 гривен.
Отмечаем, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью 50 км/ч
Там призвали участников дорожного движения не нарушать правила и не подвергать себя и других опасности.
Напомним
На трассе Киев-Чоп вблизи села Бузовая произошло ДТП с участием трех грузовиков. Двое водителей оказались в больнице с телесными повреждениями, открыто уголовное производство.