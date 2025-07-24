Розігнався до 192 км/год: у Києві знайшли і оштрафували "гонщика" на BMW

Поліцейські Києва зупинили водія автомобіля BMW, який рухався містом зі швидкістю 192 км/год. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Деталі

Автомобіль зупинили під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam. Поліцейські роз'яснили водію про небезпеку порушення ПДР та винесли на нього постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 1700 гривень.

Наголошуємо, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю 50 км/год - повідомили у поліції.

Там закликали учасників дорожнього руху не порушувати правила і не наражати себе і інших на небезпеку.

Нагадаємо

На трасі Київ-Чоп поблизу села Бузова сталася ДТП за участю трьох вантажівок. Двоє водіїв опинились в лікарні з тілесними ушкодженнями, відкрито кримінальне провадження.