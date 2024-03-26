Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю

Концентрация загрязняющих веществ в Днепре, где произошла утечка нефтепродуктов из-за атаки рф на Днепровскую ГЭС, уменьшается. Через несколько дней, возможно за неделю ситуация выйдет на нормальный уровень. Такое мнение высказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Могу сказать, что соответствующие службы осуществляют все возможные меры для ликвидации последствий такой враждебной атаки (на ДнепроГЭС - ред.). Государственная экологическая инспекция отобрала соответствующие пробы, Госводагентство осуществляет постоянный мониторинг качества воды в Днепре не только рядом с ГЭС, но и ниже по течению, потому что и пятно, которое образовалось в результате попадания в воду полтонны горюче-смазочных материалов движется ниже по течению Днепра", - рассказал Стрелец.

По его словам, те задачи, которые он поставил выполняются на сегодня - это в первую очередь следить за тем, чтобы загрязненные воды не попали в те места, где вода забирается для подачи населению.

"Поэтому усиленный мониторинг осуществляется, Государственная экологическая инспекция ежедневно отчитывается о том, что концентрация таких загрязняющих веществ уменьшается. Я уверен в том, что через несколько дней, возможно за неделю эта ситуация выйдет на нормальный уровень. Если сейчас говорить о качестве воды для того, чтобы забирать и делать водоподготовку для населения, то она в принципе уже в норме. То есть рисков никаких нет", - сказал Стрелец.

Дополнение

В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.