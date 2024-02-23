Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина получит первую партию истребителей F-16 из Дании в этом году в соответствии с рабочим планом, который он видел.
Президент Владимир Зеленский заявил, что видел рабочий план по получению истребителей F-16. Он разбит на некоторые полугодия. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает корреспондент УНН.
"Первую партию F-16 мы получим в этом году. Фредериксен сказала, что часть этой партии наверняка можем получить в какие-то ближайшие летние месяцы. Не буду говорить конкретно. Мы получим часть наших договоренностей в этом году. Это факт, потому что будет готова под это количество самолетов будут готовы соответствующие пилоты, технические команды, кроме экипажей, инфраструктурные вещи должны также быть подготовлены", - рассказал Зеленский.
Президент заявил, что видел рабочий план по получению F-16.
"Я видел рабочий план на Ставке по получению самолетов. Он разбит на некоторые полугодия", - сказал Зеленский.
Дополнение
Минобороны Дании 22 февраля сообщало, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.
Сегодня, 23 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета.
Зеленский заявил, что Украина работает сейчас над тем, чтобы F-16 начали реально защищать украинское небо.
Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16
Президент Зеленский заявил, что Украина получит первую партию истребителей F-16 из Дании в этом году в соответствии с рабочим планом, который он видел.
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