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Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16

Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:02  •  7666 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина получит первую партию истребителей F-16 из Дании в этом году в соответствии с рабочим планом, который он видел.

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел рабочий план по получению истребителей F-16.  Он разбит на некоторые полугодия. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает корреспондент УНН.

"Первую партию F-16  мы получим в этом году. Фредериксен сказала, что часть этой партии наверняка можем получить в какие-то ближайшие летние месяцы. Не буду говорить конкретно. Мы получим часть наших договоренностей в этом году. Это факт, потому что будет готова под это количество самолетов будут готовы соответствующие пилоты, технические команды, кроме экипажей, инфраструктурные вещи должны также быть подготовлены", - рассказал Зеленский.

Президент заявил, что видел рабочий план по получению F-16.

"Я видел рабочий план на Ставке по получению самолетов. Он разбит на некоторые полугодия", - сказал Зеленский.

Дополнение

Минобороны Дании 22 февраля сообщало, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.

Сегодня, 23 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16  еще до лета.

Зеленский заявил, что Украина работает сейчас над тем, чтобы F-16  начали реально защищать украинское небо.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Розбитий на деякі півріччя: Зеленський бачив робочий план щодо отримання F-16
It is divided into some six months: Zelensky saw a working plan to get F-16s
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Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16

Президент Зеленский заявил, что Украина получит первую партию истребителей F-16 из Дании в этом году в соответствии с рабочим планом, который он видел.

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