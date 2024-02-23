Розбитий на деякі півріччя: Зеленський бачив робочий план щодо отримання F-16
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна отримає першу партію винищувачів F-16 з Данії цього року відповідно робочого плану, який він бачив.
Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив робочий план щодо отримання винищувачів F-16. Він розбитий на деякі півріччя. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондент УНН.
"Першу партію F-16 ми отримаємо в цьому році. Фредеріксен сказала, що частину цієї партії напевно можемо отримати в якісь найближчі літні місяці. Не буду говорити конкретно. Ми отримаємо частину наших домовленостей в цьому році. Це факт, тому що буде готова під цю кількість літаків будуть готові відповідні пілоти, технічні команди, окрім екіпажів, інфраструктурні речі повинні також бути підготовлені", - розповів Зеленський.
Президент заявив, що бачив робочий план щодо отримання F-16.
"Я бачив робочий план на Ставці щодо отримання літаків. Він розбитий на деякі півріччя", - сказав Зеленський.
Доповнення
Міноборони Данії 22 лютого повідомляло, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа.
Сьогодні, 23 лютого прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що Україна зможе отримати данські винищувачі F-16 ще до літа.
Зеленський заявив, що Україна працює зараз над тим, щоб F-16 почали реально захищати українське небо.