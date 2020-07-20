Глава ВР: говорить о потере доверия к Раде пока рано

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 90001 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107063 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111932 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141938 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113565 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136219 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103083 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102690 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104949 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102227 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Глава ВР: говорить о потере доверия к Раде пока рано

Глава ВР: говорить о потере доверия к Раде пока рано

Киев  •  УНН

 • 12360 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. На сегодня говорить о потере доверия народа к Верховной Раде пока рано. Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать, я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и в истории демократической власти, чтобы был рост. Даже если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, он идет по чуть-чуть отрицательной кривой. Но я думаю, что говорить о потере доверия пока рано", - сказал Разумков.

По его словам, Верховная Рада - это наиболее открытый орган власти. В то же время, отметил председатель ВР, Рада состоит из большого количества политический фигур, которые создают информационный контент, который не всегда положительно влияет на имидж парламента.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.

Украинские Национальные Новости

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