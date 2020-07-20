Голова ВР: говорити про втрату довіри до Ради поки що зарано

"На жаль, довіра до влади завжди буде падати, я не пам’ятаю таких прикладів не лише в історії української влади, а і в історії демократичної влади, щоб було зростання. Навіть якщо ми подивимось на українські реалії за діючої влади, то якраз і були позитивні сплески. Якщо ми в загальному подивимось на тренд, він іде по трохи негативній кривій. Але я думаю, що говорити про втрату довіри поки що зарано", - сказав Разумков.

З його слів, Верховна Рада – це найбільш відкритий орган влади. Водночас, зазначив голова ВР, Рада складається з великої кількості політичний постатей, що створюють інформаційний контент, який не завжди позитивно впливає на імідж парламенту.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.