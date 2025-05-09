Растворил 5 млн в фиктивном ремонте: гендиректора Нижнеднестровской ГЭС разоблачили на растрате
Киев • УНН
Гендиректор «Нижнеднестровской ГЭС» организовал схему с завышенными ценами на ремонтные работы. Он вместе с сообщниками нанес государству ущерб почти на 5 млн грн.
На Буковине разоблачили преступную схему, организованную гендиректором "Нижнеднестровской ГЭС". С помощью руководительницы отдела публичных закупок и инженера, привлеченных к схеме, он нанес ущерб почти на 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
ГБР объявило об ущербе гендиректору "Нижнеднестровской ГЭС" из-за растраты почти 5 млн гривен
По информации Бюро, гидроэлектростанция заключила договоры с двумя частными компаниями на выполнение ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков.
По 4 заключенным договорам общей стоимостью почти 16 млн грн они должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и укреплению отдельных участков инфраструктуры. Согласно заключению экспертов, реальная стоимость таких работ была меньше на 4,8 млн грн
Также там добавили, что выявлены и нарушения со стороны Госаудитслужбы, договоры не были пересмотрены. К админответственности привлекли руководящий отдел.
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