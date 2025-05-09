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Растворил 5 млн в фиктивном ремонте: гендиректора Нижнеднестровской ГЭС разоблачили на растрате

Киев • УНН

 • 1892 просмотра

Гендиректор «Нижнеднестровской ГЭС» организовал схему с завышенными ценами на ремонтные работы. Он вместе с сообщниками нанес государству ущерб почти на 5 млн грн.

Растворил 5 млн в фиктивном ремонте: гендиректора Нижнеднестровской ГЭС разоблачили на растрате

На Буковине разоблачили преступную схему, организованную гендиректором "Нижнеднестровской ГЭС". С помощью руководительницы отдела публичных закупок и инженера, привлеченных к схеме, он нанес ущерб почти на 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

ГБР объявило об ущербе гендиректору "Нижнеднестровской ГЭС" из-за растраты почти 5 млн гривен

- говорится в заметке.

По информации Бюро, гидроэлектростанция заключила договоры с двумя частными компаниями на выполнение ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков.

По 4 заключенным договорам общей стоимостью почти 16 млн грн они должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и укреплению отдельных участков инфраструктуры. Согласно заключению экспертов, реальная стоимость таких работ была меньше на 4,8 млн грн

 - пояснили в ГБР.

Также там добавили, что выявлены и нарушения со стороны Госаудитслужбы, договоры не были пересмотрены. К админответственности привлекли руководящий отдел.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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