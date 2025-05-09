Розчинив 5 млн у фіктивному ремонті: гендиректора Нижньодністровської ГЕС викрили на розтраті
Київ • УНН
Гендиректор «Нижньодністровської ГЕС» організував схему із завищеними цінами на ремонтні роботи. Він разом із спільниками завдав державі збитків на майже 5 млн грн.
На Буковині викрили злочинну схему, організовану гендиректором "Нижньодністровської ГЕС". За допомогою керівниці відділу публічних закупівель та інженера, залучених до схеми, він завдав шкоди на майже 5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
ДБР оголосило про шкоду гендиректору "Нижньодністровської ГЕС" через розтрату майже 5 млн гривень
За інформацією Бюро, гідроелектростанція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.
За 4 укладеними договорами загальною вартістю майже 16 млн грн вони мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури. Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була меншою на 4,8 млн грн
Також там додали, що виявлені й порушення з боку Держаудитслужби, договори не були переглянуті. До адмінвідповідальності притягнули керівний відділ.
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