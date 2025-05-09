Розчинив 5 млн у фіктивному ремонті: гендиректора Нижньодністровської ГЕС викрили на розтраті

На Буковині викрили злочинну схему, організовану гендиректором "Нижньодністровської ГЕС". За допомогою керівниці відділу публічних закупівель та інженера, залучених до схеми, він завдав шкоди на майже 5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.

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ДБР оголосило про шкоду гендиректору "Нижньодністровської ГЕС" через розтрату майже 5 млн гривень - йдеться у дописі.

За інформацією Бюро, гідроелектростанція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.

За 4 укладеними договорами загальною вартістю майже 16 млн грн вони мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури. Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була меншою на 4,8 млн грн - пояснили у ДБР.

Також там додали, що виявлені й порушення з боку Держаудитслужби, договори не були переглянуті. До адмінвідповідальності притягнули керівний відділ.

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