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Депутат, три члени уряду та правоохоронці: за чотири місяці 2025 року ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

За січень-квітень 2025 року ДБР повідомило про підозру 5 931 особі, серед яких народний депутат, члени Кабміну та правоохоронці. До суду скеровано 2 710 обвинувальних актів.

Депутат, три члени уряду та правоохоронці: за чотири місяці 2025 року ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку. Так, за січень–квітень 2025 року було повідомлено про підозру 5 931 особі. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Серед фігурантів:

  • 1 народний депутат;
    • 3 члени Кабінету міністрів;
      • 21 суддя;
        • 436 правоохоронців;
          • 31 митник;
            • 35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
              • 2 прокурори;
                • 13 податківців;
                  • 57 працівників Державної лісової охорони;
                    • 31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;
                      • та інші посадові особи. 

                        Упродовж цього ж періоду до суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб. Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів.

                        Нагадаємо

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                        Ольга Розгон

                        Ольга Розгон

                        ПолітикаКримінал та НП
                        Міністерство оборони України
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