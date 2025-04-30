Замість фронту відправив бійців робити ремонт у квартирі: на Одещині ДБР затримала командира військової частини
Київ • УНН
Командир військової частини змушував бійців робити ремонт у квартирі його тещі в Подільську. Через це держава зазнала збитків на понад 500 тис. гривень.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру затриманому командиру однієї з військових частин, який використовував підлеглих для задоволення власних потреб. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.
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За даними слідства, у грудні 2024 року командир направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири у місті Подільськ. Нерухомість посадовець оформив на матір цивільної дружини.
Впродовж грудня 2024 – квітня 2025 року бійці займались не виконанням бойових завдань, а ремонтом. Вони клали плитку, встановлювали сантехніку, шпаклювали стіни тощо.
Також бійці отримували бойові виплати попри відсутність на службі. В результаті держава зазнала збитків на понад 500 тисяч гривень. В цей час інші військові частини виконували бойові завдання на лінії фронту.
Командира частини затримали безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт: військове звання зловмисника – підполковник.
Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану). Санкція статі передбачає до 12 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, заявили в ДБР.
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