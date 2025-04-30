Вместо фронта отправил бойцов делать ремонт в квартире: в Одесской области ГБР задержала командира воинской части

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении задержанному командиру одной из воинских частей, который использовал подчиненных для удовлетворения собственных нужд. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в декабре 2024 года командир направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск. Недвижимость чиновник оформил на мать гражданской жены.

В течение декабря 2024 – апреля 2025 года бойцы занимались не выполнением боевых задач, а ремонтом. Они клали плитку, устанавливали сантехнику, шпаклевали стены и т.д.

Также бойцы получали боевые выплаты, несмотря на отсутствие на службе. В результате государство понесло убытки более чем на 500 тысяч гривен. В это время другие воинские части выполняли боевые задачи на линии фронта.

Командира части задержали непосредственно в квартире, где он делал ремонт: воинское звание злоумышленника – подполковник.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом служебных полномочий в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, заявили в ГБР.

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