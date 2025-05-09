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Депутат, три члена правительства и правоохранители: за четыре месяца 2025 года ГБР сообщило почти 6 тысяч подозрений

Киев • УНН

 • 834 просмотра

За январь-апрель 2025 года ГБР сообщило о подозрении 5 931 человеку, среди которых народный депутат, члены Кабмина и правоохранители. В суд направлено 2 710 обвинительных актов.

Депутат, три члена правительства и правоохранители: за четыре месяца 2025 года ГБР сообщило почти 6 тысяч подозрений

Государственное бюро расследований продолжает работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность. Так, за январь–апрель 2025 года было сообщено о подозрении 5 931 человеку. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Среди фигурантов:

  • 1 народный депутат;
    • 3 члена Кабинета министров;
      • 21 судья;
        • 436 правоохранителей;
          • 31 таможенник;
            • 35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
              • 2 прокурора;
                • 13 налоговиков;
                  • 57 работников Государственной лесной охраны;
                    • 31 работник органов и подразделений гражданской защиты;
                      • и другие должностные лица. 

                        В течение этого же периода в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям.

                        Напомним

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                        Ольга Розгон

                        Ольга Розгон

                        политикаКриминал и ЧП
                        Министерство обороны Украины
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