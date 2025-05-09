Депутат, три члена правительства и правоохранители: за четыре месяца 2025 года ГБР сообщило почти 6 тысяч подозрений

Государственное бюро расследований продолжает работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность. Так, за январь–апрель 2025 года было сообщено о подозрении 5 931 человеку. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Среди фигурантов:

1 народный депутат;

3 члена Кабинета министров;

21 судья;

436 правоохранителей;

31 таможенник;

35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

2 прокурора;

13 налоговиков;

57 работников Государственной лесной охраны;

31 работник органов и подразделений гражданской защиты;

и другие должностные лица.

В течение этого же периода в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям.

Напомним

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