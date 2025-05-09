Депутат, три члена правительства и правоохранители: за четыре месяца 2025 года ГБР сообщило почти 6 тысяч подозрений
Киев • УНН
За январь-апрель 2025 года ГБР сообщило о подозрении 5 931 человеку, среди которых народный депутат, члены Кабмина и правоохранители. В суд направлено 2 710 обвинительных актов.
Государственное бюро расследований продолжает работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность. Так, за январь–апрель 2025 года было сообщено о подозрении 5 931 человеку. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Детали
Среди фигурантов:
- 1 народный депутат;
- 3 члена Кабинета министров;
- 21 судья;
- 436 правоохранителей;
- 31 таможенник;
- 35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 2 прокурора;
- 13 налоговиков;
- 57 работников Государственной лесной охраны;
- 31 работник органов и подразделений гражданской защиты;
- и другие должностные лица.
В течение этого же периода в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям.
Напомним
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