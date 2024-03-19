Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

САП и НАБУ завершили следствие по делу о завладении 71,6 млн долларов США средств ГП "Заря" - "Машпроект". Об этом сообщили в пресс-службе Специальной Антикоррупционной Прокуратуры, передает УНН.

18 марта 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 4 бывших генеральных директоров государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект", которых уличили в соучастии в завладении в составе организованной группы средств государственного предприятия в сумме 71,6 млн долл. США (1,4 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления). - говорится в сообщении САП.

Детали

Следователи установили, что руководство госпредприятия "Заря" - "Машпроект" организовало схему завладения средствами госпредприятия.

В частности, детективы утверждают, что руководство госпредприятия заключило ряд агентских соглашений с компанией-нерезидентом. По этим соглашениям компания якобы предоставляла услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия для заключения контрактов на продажу.

За эти услуги компании-прокладки получили от государственного общества 71,6 млн долл. США в течение 2013-2018 годов.

Однако следователи установили, что фактически компания вышеуказанные услуги не предоставляла и госпредприятие безосновательно перечислило на счета компании-нерезидента деньги. Детективы также выяснили, что эти деньги компании в дальнейшем переводили на счета иностранных компаний, которые в частности были подконтрольны руководителям государственного предприятия.

В САП добавили, что материалы в отношении руководителя указанной частной компании-нерезидента, а также в отношении других вероятно причастных лиц выделены в отдельные производства, досудебное расследование по которым продолжается.

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Дополнительно

Доказательства противоправной деятельности участников схемы получены как результат международно-правовой помощи, запросы на которую были направлены в более чем 20 стран. В результате индийские компетентные органы подтвердили факт фиктивности услуг. Кроме того, благодаря данным от Швейцарии и Латвии было отслежено движение незаконно полученных от государственного предприятия средств в сумме 795 тыс. долл. США, более 222 тыс. евро и 275 тыс. долл. США.

На сегодня действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору ГП и руководителю частной компании-нерезидента, также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины, а еще одному бывшему директору государственного предприятия - ч. 2 ст. 209 УК Украины.

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Напомним,

В сентябре прошлого года экс-руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект" и директору частной компании-нерезидента сообщили о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 млн долларов или 1,32 млрд грн,