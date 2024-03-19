Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  62477 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  102378 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  110616 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  179687 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141570 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133953 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132388 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191883 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191046 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187811 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

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Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

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Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

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"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

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В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания

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18 марта 2024, 13:13  •  162502 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  306047 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  321511 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  390200 просмотра

Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

САП и НАБУ завершили расследование по факту растраты бывшими директорами государственного предприятия "Зоря Машпроект" 71,6 миллиона долларов США через фиктивные контракты с компанией-нерезидентом.

Экономика •   •  7385 просмотра
Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, 52 года, умер от подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, несмотря на то, что был немедленно госпитализирован.

спорт •   •  7555 просмотра
В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

ЕИБ имеет общий портфель проектов в Украине на сумму более 5 миллиардов евро, и Министерство финансов работает над механизмами заключения новых финансовых соглашений с ЕИБ и повышением эффективности существующих инициатив в 2024 году.

Экономика •   •  10767 просмотра
Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

Китай понимает, что Россия не является его равноправным партнером, но еще не осознал, что Россия - это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне, считает Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины.

Война •   •  13173 просмотра
Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

Украинские зенитчики Херсонской ракетной бригады вечером 19 марта успешно сбили вражеские беспилотники, которые атаковали Украину на южном направлении, при этом один из них повредил детский сад, жилые дома и ранил мирных жителей.

Война •   •  12728 просмотра
"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания

россия приняла закон, который освобождает военнослужащих-контрактников от уголовной ответственности, за исключением осужденных за педофилию. Этот закон также не распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях "против общественной безопасности" и "против конституционного строя и безопасности государства".

Война •   •  12934 просмотра
В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания

Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Канада присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины, выделив 40 млн долларов военной помощи и 7,5 млн долларов на приборы ночного видения, официально присоединившись к Коалиции против беспилотников во главе с Латвией и Великобританией.

Война •   •  12258 просмотра
Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в параде открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, но будут соревноваться как отдельные нейтральные спортсмены.

Новости Мира •   •  10841 просмотра
МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке

Во вторник на украинском фронте произошло 67 боевых столкновений, наиболее интенсивно россияне атаковали на востоке Украины, в частности на Новопавловском и Авдеевском направлениях, но украинские войска отбили многочисленные вражеские штурмы всего на семи направлениях.

Война •   •  11991 просмотра
Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке

Поврежденный детсад и жилые дома: в ОВА рассказали о последствиях атак дронов на Херсонщину

российские оккупационные войска активно атаковали Херсонскую область с помощью беспилотников, повредив детский сад, жилые дома и ранив супругов в гражданском автомобиле.

Война •   •  13055 просмотра
Поврежденный детсад и жилые дома: в ОВА рассказали о последствиях атак дронов на Херсонщину