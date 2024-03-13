Махинации на "Укрзализныце": НАБУ разоблачили деятельность бэк-офиса, который нанес ущерб предприятию на 117 млн грн

Детективы НАБУ раскрыли одну из махинаций на АО "Укрзализныця". Борцы с коррупцией разоблачили схему хищения средств при закупке кабелей. Предварительно убытки оценивают в 117 миллионов гривен. В кругу подозреваемых 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

13 марта 2024 года НАБУ и САП разоблачили две организованные группы, которые наживались на деньгах АО "Укрзализныця" при закупке кабельно-проводниковой продукции.

По данным следователей, в течение 2021 - 2023 гг. предприниматель реализовывал план поставки УЗ кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам. Для этого он вступил в сговор с членами организованной группы, которая была своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и за определенный процент от суммы закупок могла обеспечить победу "нужных" компаний в тендерах УЗ.

В результате договоренностей через так называемый "бэк-офис" АО "Укрзализныця" заключила договоры с тремя подконтрольными предпринимателю компаниями, которые поставили продукцию по ценам, выше рыночных.

Отмечается также, что компании, победившие в тендере, сами продукцию не производили. Они закупали ее через ряд фирм-прокладок у производителей, в том числе контролируемых. Именно это и позволило махинаторам искусственно увеличивать стоимость продукции.

Из-за успешной реализации этой схемы "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 117 млн грн. Сейчас о подозрении сообщили 7 лицам, в том числе двум служащим УЗ.

Их действия квалифицированы по статьям ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В НАБУ добавили, что принимаются меры по установлению других причастных к этой сделке лиц.