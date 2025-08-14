$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 26937 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 38327 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 37235 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 28184 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 32137 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 47566 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 156473 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 83975 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 81559 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 71806 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Расстрелял, отрезал половой орган и воткнул нож в глаз: в россии военный из-за ревности жестоко убил судью

Киев • УНН

 • 912 просмотра

В россии убит федеральный судья Василий Ветлугин. Его расстреляли, а затем отрезали половой орган, вероятно, из-за ревности.

Расстрелял, отрезал половой орган и воткнул нож в глаз: в россии военный из-за ревности жестоко убил судью

В российском Камышине Волгоградской области был убит федеральный судья Василий Ветлугин. Его расстреляли из охотничьего карабина "Сайга", отрезали половой орган, а затем воткнули нож в глаз, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По предварительной версии, судья был убит из-за ревности. Муж одной из женщин таким образом отомстил за измену своей жены. Предварительно считается, что убийцей оказался военный, приехавший в отпуск домой.

По уточняющейся информации, военный приревновал свою жену к Василию Ветлугину, подстерег его вечером возле камышинского районного суда, расстрелял из "Сайги", а затем отрезал половой орган и вложил судье в рот.

После этого ревнивец воткнул нож в глаз своей жертве.

Дополнение

Украинский боксер Владислав Карпачев жестоко убит в селе Гришино Донецкой области. Его автомобиль Toyota Camry исчез после преступления, правоохранители расследуют происшествие.

Павел Зинченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Украина