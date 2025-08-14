Расстрелял, отрезал половой орган и воткнул нож в глаз: в россии военный из-за ревности жестоко убил судью

В российском Камышине Волгоградской области был убит федеральный судья Василий Ветлугин. Его расстреляли из охотничьего карабина "Сайга", отрезали половой орган, а затем воткнули нож в глаз, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По предварительной версии, судья был убит из-за ревности. Муж одной из женщин таким образом отомстил за измену своей жены. Предварительно считается, что убийцей оказался военный, приехавший в отпуск домой.

По уточняющейся информации, военный приревновал свою жену к Василию Ветлугину, подстерег его вечером возле камышинского районного суда, расстрелял из "Сайги", а затем отрезал половой орган и вложил судье в рот.

После этого ревнивец воткнул нож в глаз своей жертве.

Дополнение

