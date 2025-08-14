$41.510.09
Ексклюзив
14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Розстріляв, відрізав статевий орган та встромив ніж в око: у росії військовий через ревнощі жорстоко вбив суддю

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У росії вбито федерального суддю Василя Ветлугіна. Його розстріляли, а потім відрізали статевий орган, ймовірно, через ревнощі.

Розстріляв, відрізав статевий орган та встромив ніж в око: у росії військовий через ревнощі жорстоко вбив суддю

У російському камишіні волгоградської області було вбито федерального суддю Василя Ветлугіна. Його розстріляли з мисливського карабіна "Сайги", відрізали статевий орган, а потім встромили ніж у око, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За попередньою версією, суддя було вбито через ревнощі. Чоловік однієї з жінок таким чином помстився за зраду своєї дружини. Попередньо вважається, що вбивцею виявився військовий, який приїхав у відпустку додому.

За інформацією, яка уточнюється, військовий приревнував свою дружину до Василя Ветлугіна, підстеріг його ввечері біля камишинського районного суду, розстріляв із "Сайги", а потім відрізав статевий орган і вклав судді до рота.

Після цього ревнивець встромив ножа в око своїй жертві.

Доповнення

Українського боксера Владислава Карпачова жорстоко вбили у селі Гришине на Донеччині. Його автомобіль Toyota Camry зник після злочину, правоохоронці розслідують подію.

Павло Зінченко

Кримінал та НПНовини Світу
Україна