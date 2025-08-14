Розстріляв, відрізав статевий орган та встромив ніж в око: у росії військовий через ревнощі жорстоко вбив суддю

У російському камишіні волгоградської області було вбито федерального суддю Василя Ветлугіна. Його розстріляли з мисливського карабіна "Сайги", відрізали статевий орган, а потім встромили ніж у око, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За попередньою версією, суддя було вбито через ревнощі. Чоловік однієї з жінок таким чином помстився за зраду своєї дружини. Попередньо вважається, що вбивцею виявився військовий, який приїхав у відпустку додому.

За інформацією, яка уточнюється, військовий приревнував свою дружину до Василя Ветлугіна, підстеріг його ввечері біля камишинського районного суду, розстріляв із "Сайги", а потім відрізав статевий орган і вклав судді до рота.

Після цього ревнивець встромив ножа в око своїй жертві.

Доповнення

