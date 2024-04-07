Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК
Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периодаЭксклюзив
На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб
Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА
Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина
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3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе
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Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК
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Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров
Украине не хватает систем противовоздушной обороны для защиты своих городов, особенно Харькова, который ежедневно подвергается террору со стороны россии, поэтому президент Зеленский поручил дипломатам убедить партнеров предоставить больше возможностей для противовоздушной обороны.
В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод
Удар КАБ в Казачьей Лопани повредил гражданскую инфраструктуру, частные дома и газопровод, что привело к отключению газоснабжения в пострадавшем районе.
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года: Астролог предупреждает о повышенных рисках и советует быть осторожными.
На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб
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На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник
На территории оккупированной россией Запорожской атомной электростанции 7 апреля взорвался беспилотник, о чем сообщило МАГАТЭ.