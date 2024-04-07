Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  40683 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  174164 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  175014 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  173450 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151004 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109076 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127312 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118814 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120510 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112612 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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2 апреля 2024, 09:02  •  376582 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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2 апреля 2024, 04:45  •  376763 просмотра

Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста относительно очередного нарушения международного гуманитарного права российской армией, связанного с расстрелом украинских военнопленных.

Война •   •  13801 просмотра
Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

Украине не хватает систем противовоздушной обороны для защиты своих городов, особенно Харькова, который ежедневно подвергается террору со стороны россии, поэтому президент Зеленский поручил дипломатам убедить партнеров предоставить больше возможностей для противовоздушной обороны.

Война •   •  14874 просмотра
Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

Удар КАБ в Казачьей Лопани повредил гражданскую инфраструктуру, частные дома и газопровод, что привело к отключению газоснабжения в пострадавшем районе.

Война •   •  16024 просмотра
В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года: Астролог предупреждает о повышенных рисках и советует быть осторожными.

Гороскоп •   •  40683 просмотра
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности 26 атак на Бахмутском направлении и 17 попыток прорыва обороны на Новопавловском направлении.

Война •   •  20767 просмотра
На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

российские войска обстреляли топливные склады и жилые кварталы в пригороде Золочева Харьковской области, повредив резервуары, технические сооружения и жилые дома.

Война •   •  21787 просмотра
Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

23-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы во время российского обстрела Белозерки 7 апреля.

Война •   •  21764 просмотра
Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

российские военные казнили трех безоружных украинских военнопленных возле села Крынки в Херсонской области, нарушив Женевскую конвенцию.

Война •   •  22867 просмотра
российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

С 1 по 7 апреля саперные подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили 3437 взрывоопасных предметов, очистив территорию площадью 1534,28 га.

Война •   •  21867 просмотра
3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

На территории оккупированной россией Запорожской атомной электростанции 7 апреля взорвался беспилотник, о чем сообщило МАГАТЭ.

Война •   •  24477 просмотра
На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник