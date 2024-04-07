Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Из-за очередного нарушения российской армией норм международного гуманитарного права омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет красного креста. Об этом он сообщил в Телеграмм, передает УНН.

Относительно очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками - написал он.

Он добавил, что поскольку военные преступления не имеют срока давности, то в конце концов все причастные должны оказаться на скамье подсудимых.

Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал - следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто их совершил, и те, кто отдавал преступные приказы - написал Лубинец.

Напомним

7 апреля в сети появилось видео, в котором оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных. Судя по надписи, это произошло вблизи Крынок на Херсонщине.

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