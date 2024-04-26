Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

Правоохранители разоблачили военных, которые помогали скрываться двум подозреваемым в убийстве полицейских в Винницкой области. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как выяснили следователи, 20 апреля 2024 года, после трагического события, нападавшие решили сбежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство милиционера, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим - рассказали в Государственном бюро расследований.

Пострадавший во время нападения в Винницкой области полицейский в стабильном состоянии - МВД

Отмечается, что 24 апреля 2024 года ГБР задержало одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.

В уголовном производстве проведены обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали нападающим сбежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Изъяты их мобильные телефоны. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас за сокрытие тяжкого преступления военнослужащему сообщено о подозрении по ч.1 ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления - ред.). Другому, который самовольно оставил воинскую часть сообщено о подозрении по ч.5 ст.407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы - ред.) - подытожили в ГБР.

Напомним

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве