Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

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ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области сбежать за границу, предоставив автомобиль, паспорта и мобильный телефон, а один из них самовольно покинул воинскую часть.
Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов
Комитет по вопросам безопасности швейцарского парламента проголосовал за выделение $5,5 млрд помощи Украине в рамках пакета мер, направленных на повышение обороноспособности Швейцарии.
В Сумах прогремел взрыв - СМИ
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Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети
Двое детей в возрасте 5 и 16 лет были ранены, когда российские войска атаковали центр города Дергачи в Харьковской области.
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Чернев ожидает формализации пакетов помощи от США, Великобритании и Германии, сосредотачиваясь на восьми коалициях для эффективной и своевременной помощи, приоритетами которой являются снаряды, системы противовоздушной обороны, бронетехника и ракеты большой дальности ATACMS для борьбы с территориальными потерями и дефицитом боеприпасов.
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Дефицит электричества сохраняется, Украина берет аварийную помощь из Европы - Укрэнерго
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Захватчики на востоке Украины мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными" - Лысогор
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