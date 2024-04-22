Пострадавший во время нападения в Винницкой области полицейский в стабильном состоянии - МВД

Полицейский, пострадавший во время нападения в Винницкой области, находится в средне-тяжелом, но стабильном состоянии, врачи дают положительные прогнозы, сообщил в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Средне-тяжелое состояние, но стабильное на данный момент, находится в больнице - сказал Клименко в ответ на вопрос, в каком состоянии сейчас второй полицейский, который получил ранения.

"Полчаса назад мы общались с врачами. Врачи дают положительные прогнозы", - отметил глава МВД.

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