Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
Пострадавший во время нападения в Винницкой области полицейский в стабильном состоянии - МВД
Буданов рассказал о подготовке россиянами нового покушения на него
Прошлый год стал чрезвычайно тревожным: Жолнович озвучила коэффициент прироста украинцев
Подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения - глава МВД
Из-за обстрелов Кураховской ТЭС убытки земельным ресурсам и окружающей среде составляют почти 1 млрд гривен
Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули еще двоих детей - омбудсмен
В Украине дефицит электричества, украинцев просят вечером выключить мощные электроприборы
В банках в Берлине и под Гамбургом ночью прогремели взрывы
Три человека погибли в результате крупного пожара на российском машиностроительном заводе в воронеже
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Пострадавший во время нападения в Винницкой области полицейский в стабильном состоянии - МВД
Второй сотрудник полиции, который пострадал во время нападения в Винницкой области, находится в состоянии средней тяжести, но стабильном, врачи дают положительные прогнозы, согласно сообщению министра внутренних дел.
Буданов рассказал о подготовке россиянами нового покушения на него
россияне готовят новое покушение на Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины.
Прошлый год стал чрезвычайно тревожным: Жолнович озвучила коэффициент прироста украинцев
В 2022 году коэффициент прироста населения Украины составил тревожные 0,9. Сообщается о 187 000 новорожденных и высокой преждевременной смертности, усугубленной войной и массовой эмиграцией до 7 миллионов граждан.
Подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения - глава МВД
Двум подозреваемым в нападении на правоохранителей в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения, а орудия убийства уже изъяли, указывают в МВД.
Из-за обстрелов Кураховской ТЭС убытки земельным ресурсам и окружающей среде составляют почти 1 млрд гривен
Вражеские обстрелы нанесли ущерб земельным ресурсам и окружающей среде Кураховской ТЭС в Донецкой области на сумму около 1 млрд гривен.
Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули еще двоих детей - омбудсмен
Украинской семье с двумя детьми удалось сбежать из оккупированного россией города Голая Пристань Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, чтобы избежать принудительной русификации образования своих детей.
В Украине дефицит электричества, украинцев просят вечером выключить мощные электроприборы
Энергосистема Украины испытывает дефицит электроэнергии, максимум потребления ожидается в 21:00, поэтому Укрэнерго призывает украинцев выключить мощные электроприборы на этот период*.
В банках в Берлине и под Гамбургом ночью прогремели взрывы
Взрывы уничтожили банкоматы и отделение банков в Берлине и Гамбурге, когда неизвестные пытались похитить наличные.
Три человека погибли в результате крупного пожара на российском машиностроительном заводе в воронеже
Три человека погибли и двое пострадали в результате пожара на машиностроительном заводе "эникмаш-в" в воронеже, где в цехе по производству электрооборудования по неизвестным причинам возник пожар на площади 3 000 кв. м, который удалось локализовать на 500 кв. м.
Словаки собрали более трех миллионов евро на снаряды для украинской армии
Словаки собрали более 3 миллионов евро на закупку амуниции для украинской армии, не соглашаясь с отказом своему правительству оказать военную помощь.