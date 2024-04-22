Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона двум военнослужащим сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона военнослужащим сообщено о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

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По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

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Ранее на территории Винницкой области обнаружено транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица, и боеприпасы, указали в прокуратуре.

"Также в ходе следственных действий было найдено оружие - вероятно орудие убийства", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас с подозреваемыми, как указано, проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

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