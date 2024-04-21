Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

Мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная, передает УНН.

Детали

Она рассказала, что мужчины, задержанные в Одесской области по подозрению в нападении и убийстве полицейского, - отец и сын военные, - скрывались в заброшенном здании. При этом после стрельбы с полицейскими отец был ранен, ему была оказана медицинская помощь. Ранение ему нанес 20-летний полицейский Максим Зарецкий, который погиб.

Задержанные находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границы Украины, покинуть государство - сказала она.

По ее словам, задержанные объяснили следователям, что напали на полицейских из-за того, что перевозили боевые гранаты.

Но как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены эти вещественные доказательства - сказала Бережная.

Сейчас с подозреваемыми работают следователи, полицейские и прокуратура. Также, по словам Бережной, проверяется причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.

Напомним

20 апреля, около 02:00 в Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским, которые остановили их для проверки во время комендантского часа. Один правоохранитель погиб, другой получил ранения. В состоянии средней тяжести он находится в больнице.

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