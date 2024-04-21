Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  75237 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  174497 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  252462 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  155538 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  127861 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100073 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102207 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207168 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237054 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233221 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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16 апреля 2024, 09:20  •  410885 просмотра

Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

Мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, скрывались в заброшенном здании и планировали побег из Украины.

Криминал и ЧП •   •  9083 просмотра
Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на самых горячих участках фронта, среди которых Часов Яр, Покровское, Курахово Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, а с министром обороны президент обсуждал усиление ПВО.

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Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

Полицейского Виталия Манасяна уволили из Департамента стратегических расследований после того, как он устроил скандал в киевском ресторане "Гудвин", отказавшись покинуть зарезервированный столик и ведя себя грубо.

Общество •   •  15290 просмотра
Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

Военно-морские силы Украины подтверждают удар по российскому кораблю "коммуна" в Крыму, который вывел его из строя.

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В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

российский авиаудар по поселку Казацкое в Херсонской области разрушил подъезд 5-этажного дома и вызвал пожар в жилом доме, жертв среди гражданского населения нет.

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В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

В понедельник на большей части территории Украины будет облачная погода с дождями и грозами, за исключением северных и восточных областей.

Общество •   •  21767 просмотра
Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого, задержали в Одесской области.

Криминал и ЧП •   •  23206 просмотра
Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Задержаны двое мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области Украины.

Криминал и ЧП •   •  75237 просмотра
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 3 мужчины и 1 женщина.

Война •   •  28001 просмотра
Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение Палаты представителей Конгресса США утвердить оборонную помощь Украине в размере $60 млрд.

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"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США