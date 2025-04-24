Распространяли психотропы в составе таблеток для похудения: разоблачена преступная организация

Благодаря сотрудничеству правоохранителей Украины и Молдовы разоблачена преступная организация. Она распространяла психотропы в составе таблеток для похудения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении девяти лицам по фактам создания, руководства преступной организацией и участия в ней, а также незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта психотропного вещества (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины) - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура Республики Молдова сообщила о подозрении еще двум гражданам страны, которые входили в состав группировки.

Противоправная деятельность разоблачена благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей Украины и Молдовы.

По данным следствия, жительница Хмельницкого в апреле 2024 года создала и возглавила преступную организацию, которая занималась сбытом психотропного вещества сибутрамин в составе таблеток для похудения. Для этого женщина привлекла двух знакомых из Молдовы, которые там закупали "товар" и доставляли к украинской границе.

Другие участники - жители Хмельницкого, Киева, Ровно, Черновцов и Винницы - обеспечивали переправку запрещенных веществ на территорию Украины и их реализацию среди населения.

Правоохранителями зафиксировано 13 фактов совершения членами преступной организации тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений.

Во время обысков на территории Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Винницкой областей и Киева у них изъято более 150 тысяч таблеток для похудения с содержанием сибутрамина, автомобили, телефоны, ноутбуки и записи - добавили правоохранители.

Организатору и трем ее сообщникам избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей, остальные участники находятся под домашним арестом.

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