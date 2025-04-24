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Розповсюджували психотропи у складі таблеток для схуднення: викрито злочинну організацію

Київ • УНН

 • 2174 перегляди

Правоохоронці України та Молдови викрили злочинну організацію, яка розповсюджувала психотропні речовини у складі таблеток для схуднення. Вилучено понад 150 тисяч таблеток.

Розповсюджували психотропи у складі таблеток для схуднення: викрито злочинну організацію

Завдяки співпраці правоохоронців України та Молдови викрито злочинну організацію. Вона розповсюджувала психотропи у складі таблеток для схуднення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру дев’яти особам за фактами створення, керівництва злочинною організацією та участі у ній, а також незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту психотропної речовини (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України)

- йдеться у повідомленні.

Окрім того, прокуратура Республіки Молдова повідомила про підозру ще двом громадянам країни, які входили до складу угруповання.

Протиправну діяльність викрито завдяки злагодженій співпраці правоохоронців України та Молдови.

За даними слідства, хмельничанка у квітні 2024 року створила та очолила злочинну організацію, яка займалася збутом психотропної речовини сибутрамін у складі таблеток для схуднення. Для цього жінка залучила двох знайомих з Молдови, які там закуповували "товар" та доставляли до українського кордону.

Інші учасники - мешканці Хмельницького, Києва, Рівного, Чернівців та Вінниці - забезпечували переправлення заборонених речовин на територію України та їх реалізацію серед населення.

Правоохоронцями зафіксовано 13 фактів вчинення членами злочинної організації тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Під час обшуків на території Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Вінницької областей та Києва у них вилучено понад 150 тисяч таблеток для схуднення зі вмістом сибутраміну, автомобілі, телефони, ноутбуки та записи

- додали правоохоронці.

Організаторці та трьом її спільникам обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, решта учасників перебувають під домашнім арештом.

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