Распространение военного конфликта в Европе исключать нельзя - командующий Сил обороны Финляндии

Беспокойство Финляндии относительно активизации войны рф в Украине несколько уменьшилось, но нельзя исключать возможность эскалации военного конфликта в Европе.

Об этом заявил командующий Вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола в своей вступительной речи на Курсе национальной обороны страны, сообщает Verkkouutiset.fi, передает УНН.

Нельзя исключать возможность распространения войны с Украины на остальную Европу, - отметил командующий Вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола.

«Фактором, который быстро меняет стратегическую культуру, является внешний шок. Требования России по архитектуре европейской безопасности и нападение на Украину стали таким шоком для Финляндии, вызвав наибольшие изменения в нашей обороне со времен Второй мировой войны».

Он также отметил, что «ограничения России по использованию военной силы и широкомасштабного влияния, кажется, незначительны или вообще отсутствуют». Хотя «Финляндия сейчас не имеет четкого представления о намерениях РФ», в то же время рф «не представляет непосредственной военной угрозы для Финляндии».

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