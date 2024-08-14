Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина имеет право защищать себя от агрессии рф, в том числе и на территории курской области. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на Yle.

По словам Стубба, Украина имеет полное право защищать себя, проводя операцию в курской области на фоне постоянных атак россиянами населенных пунктов Украины

"Мы не видим причин ограничивать действия украинцев", заявил Стубб.

Стубб также отметил, что Украина может использовать оружие, которое поставляет Финляндия, на российской территории.

"У нас нет никаких ограничений на то, какое оружие и каким образом может использовать Украина. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", - указал президент Финляндии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных.

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