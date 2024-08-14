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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 10:57  •  24752 просмотра

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Александр Стубб заявил, что Украина имеет право защищать себя от агрессии рф на территории курской области. Он также подтвердил, что Украина может использовать финское оружие на российской территории.

Президент Финляндии  Александр Стубб заявил, что Украина имеет право защищать себя от агрессии рф, в том числе и на территории курской области. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на Yle. 

По словам Стубба, Украина имеет полное право защищать себя,  проводя операцию в курской области на фоне постоянных атак россиянами населенных пунктов Украины

"Мы не видим причин ограничивать действия украинцев",  заявил Стубб. 

Стубб также отметил, что Украина может использовать оружие, которое поставляет Финляндия, на российской территории.

"У нас нет никаких ограничений на то, какое оружие и каким образом может использовать Украина. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", - указал президент Финляндии. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных. 

Байден: вторгнення України в Курську область створює дилему для Путіна13 августа 2024, 22:02 • 28868 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
aleksandr-stabbАлександр Стабб
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
finlyandiyaФинляндия
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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