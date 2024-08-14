Байден: вторжение Украины в Курскую область создает дилемму для Путина

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область ставит российского диктатора Владимира Путина перед сложным вопросом. Об этом он сказал в комментарии журналистке Fox News, передает УНН.

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"Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока все это находится в активной фазе", - отметил Байден.

Байден відмовився коментувати операцію України в Курській області РФ