Байден: вторжение Украины в Курскую область создает дилемму для Путина
Киев • УНН
Президент США Джо Байден заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область ставит Путина перед сложным вопросом. Байден подтвердил постоянный контакт с украинцами, но отказался комментировать детали активной фазы операции.
Президент США Джо Байден заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область ставит российского диктатора Владимира Путина перед сложным вопросом. Об этом он сказал в комментарии журналистке Fox News, передает УНН.
Детали
"Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока все это находится в активной фазе", - отметил Байден.
Байден відмовився коментувати операцію України в Курській області РФ13 августа 2024, 20:21 • 25615 просмотров