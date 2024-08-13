Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

Президента США Джо Байдена спросили о его реакции на операцию Украины в Курской области России. Он ответил, что не будет комментировать это публично, сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш в соцсети X, передает УНН.

Детали

"Лучше не буду комментировать это публично", - сказал Байден.

Напомним,

7 августа в Госдепе США заявили, что Украина не нарушает политику Вашингтона действиями в Курской области.

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