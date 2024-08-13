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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несколько сотен "отказников" из петербурга насильно посадили на самолет и вывезли под Курск -  росСМИ

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 16:11  •  1252 просмотра

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Около 500 мужчин, отказавшихся воевать, насильно вывезли из военного поселка под петербургом на полигон близ Курска. Им выдали автоматы и готовят к отправке на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем у многих.

Несколько сотен "отказников" из российского петербурга насильно посадили на самолет и вывезли под Курск. Военным уже выдали автоматы и собираются отправить в бой. Об этом сообщает телеграм-каналу ASTRA рассказали их близкие, передает УНН.

"Накануне из военного поселка каменка под петербургом, где базируется 138-я отдельная мотострелковая бригада и где держали несколько сотен мужчин, отказавшихся воевать, вывезли как минимум 500 человек", - говориться в сообщении.

Сообщается, что на часть из отказников при этом уже были заведены уголовные дела об оставлении части, они находились под следствием, еще часть ожидала военной комиссии. Среди находящихся под арестом — мужчины с проблемами со здоровьем, физическим и психическим: "Забрали мужчину с категорией "Д", плюс мужчина в возрасте под 70 лет, который еле ходит, еще мужчину без глаза…".

По словам близких, вчера около 6 вечера они получили от находившихся там мужчин сообщение, что их внезапно вызвали на построение, а затем, ничего не объясняя, посадили в КАМАЗы и под охраной увезли на военный аэродром. Первую "партию" — около 300 человек — отправили в неизвестном направлении. Вторая часть — около 150 человек — оказалась к утру в 7 км от Курска на военном полигоне.

"Взяли, схватили, как бандероль, посадили и увезли", — рассказывают их жены и матери.

Жены боятся, что их "на первую линию кинут как мясо, потому что ничего не оформляют, ничего не говорят, все по-тихому".

"Утром сын написал, что сейчас нас одевают, дадут автомат и скорее всего в бой, — говорит одна из собеседниц, чей мобилизованный сын после участия в войне наблюдается у психиатра. — Если не дай бог у него случится взрыв в голове, и он кого-то расстреляет, кто в этом будет виноват?".

ВСУ находятся в 40 километрах от Курска, следует из сводки минобороны рф - росСМИ13 августа 2024, 13:50 • 13702 просмотра

Дополнение

Пропаганда рф начала активно продуцировать фейки о якобы планах Сил обороны Украины использовать запрещенное вооружение в Курской области. Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, такие действия роспропаганды могут свидетельствовать о подготовке российскими спецслужбами провокаций с химическим оружием для обвинения Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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