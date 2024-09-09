Поширення військового конфлікту в Європі виключати не можна - командувач Сил оборони Фінляндії

Занепокоєння Фінляндії щодо активізації війни рф в Україні дещо зменшилося, але не можна виключати можливість ескалації військового конфлікту в Європі.

Про це заявив командувач Збройних сил Фінляндії Янне Яаккола у своїй вступній промові на курсі національної оборони країни, повідомляє Verkkouutiset.fi, передає УНН.

Не можна виключати можливість поширення війни з України на решту Європи, - зауважив командувач Збройних сил Фінляндії Янне Яаккола.

"Фактором, який швидко змінює стратегічну культуру, є зовнішній шок. Вимоги Росії щодо архітектури європейської безпеки та напад на Україну стали таким шоком для Фінляндії, спричинивши найбільші зміни в нашій обороні з часів Другої світової війни".

Він також зазначив, що "обмеження Росії щодо використання військової сили та широкомасштабного впливу, здається, незначні або взагалі відсутні". Хоча "Фінляндія зараз не має чіткого уявлення про наміри рф", водночас росія "не становить безпосередньої військової загрози для Фінляндії", додав він.

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