Рашисты в Донецкой области били по Бахмуту, Лиману и Марьинке: есть значительные разрушения и жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За прошедшие сутки оккупационные войска россии обстреливали Бахмут Донецкой области, в результате атаки уничтожен детский сад, 2 человека погибли, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Цитата
«Больше всего накануне пострадал Бахмут - там 2 человека погибли, еще 11 получили ранения. За предыдущие сутки россияне уничтожили в городе детсад и по меньшей мере 3 частных дома», - написал он.
Детали
По данным главы ОВА:
-
- Под обстрелами армии рф находятся окраина Светлодарской и Соледарской громад, а на Волновахском направлении под артобстрелами - Угледар и Богоявленка.
-
- На Донецком направлении без жертв, но есть разрушение. Кураховская громада подверглась 5 обстрелам - повреждено несколько частных домов в Курахово и Кураховке.
-
- Ночью продолжались обстрелы Марьинки, к утру стало громко в окрестностях Очеретинской громады. В Авдеевке ночь была относительно тихой, а утром произошли 3 обстрела – есть попадания в жилые кварталы, точные последствия устанавливают.
-
- На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Лимане, еще 3 получили ранения. Не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного - там без жертв.
-
Еще раз Кириленко призвал жителей срочно эвакуироваться.
Дополнение
Российские оккупанты за 29 ноября убили в Донецкой области пятерых мирных жителей, ранили – еще 15.