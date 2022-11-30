Рашисты в Донецкой области били по Бахмуту, Лиману и Марьинке: есть значительные разрушения и жертвы

Цитата



«Больше всего накануне пострадал Бахмут - там 2 человека погибли, еще 11 получили ранения. За предыдущие сутки россияне уничтожили в городе детсад и по меньшей мере 3 частных дома», - написал он.



Детали



По данным главы ОВА:



Под обстрелами армии рф находятся окраина Светлодарской и Соледарской громад, а на Волновахском направлении под артобстрелами - Угледар и Богоявленка.



На Донецком направлении без жертв, но есть разрушение. Кураховская громада подверглась 5 обстрелам - повреждено несколько частных домов в Курахово и Кураховке.



Ночью продолжались обстрелы Марьинки, к утру стало громко в окрестностях Очеретинской громады. В Авдеевке ночь была относительно тихой, а утром произошли 3 обстрела – есть попадания в жилые кварталы, точные последствия устанавливают.



На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Лимане, еще 3 получили ранения. Не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного - там без жертв.



Еще раз Кириленко призвал жителей срочно эвакуироваться.

Дополнение

Российские оккупанты за 29 ноября убили в Донецкой области пятерых мирных жителей, ранили – еще 15.