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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31731 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти на Донеччині гатили по Бахмуту, Лиману та Мар'їнці: є значні руйнування та жертви

Київ • УНН

 • 734468 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Минулої доби окупаційні війська рф обстрілювали Бахмут Донецької області, внаслідок атаки знищено дитячий садок, 2 людини загинули, ще 11 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Найбільше напередодні постраждав Бахмут - там 2 людини загинули, ще 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили а місті дитсадок та щонайменше 3 приватні будинки», - написав він.

Деталі

За даними голови ОВА:

  • Під обстрілами армії рф перебувають околиця Світлодарської та Соледарської громад, а на Волноваському напрямку під артобстрілами - Вугледар та Богоявленка. 
  • На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Курахівська громада зазнала 5 обстрілів - пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці.
  • Вночі тривали обстріли Мар'їнки, на ранок стало гучно на околицях Очеретинської громади. В Авдіївці ніч була відносно тихою, а вранці відбулися 3 обстріли - є влучання у житлові квартали, точні наслідки встановлюють.
  • На Лисичанському напрямку 1 людина загинула в Лимані, ще 3 дістали поранення. Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного - там без жертв.

Вкотре Кириленко закликав жителів терміново евакуюватися.

Доповнення

Російські окупанти за 29 листопада вбили у Донецькій області п'ятьох мирних жителів, поранили - ще 15.

Українські Національні Новини

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