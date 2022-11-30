Рашисти на Донеччині гатили по Бахмуту, Лиману та Мар'їнці: є значні руйнування та жертви

Цитата



«Найбільше напередодні постраждав Бахмут - там 2 людини загинули, ще 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили а місті дитсадок та щонайменше 3 приватні будинки», - написав він.



Деталі



За даними голови ОВА:



Під обстрілами армії рф перебувають околиця Світлодарської та Соледарської громад, а на Волноваському напрямку під артобстрілами - Вугледар та Богоявленка.



На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Курахівська громада зазнала 5 обстрілів - пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці.



Вночі тривали обстріли Мар'їнки, на ранок стало гучно на околицях Очеретинської громади. В Авдіївці ніч була відносно тихою, а вранці відбулися 3 обстріли - є влучання у житлові квартали, точні наслідки встановлюють.



На Лисичанському напрямку 1 людина загинула в Лимані, ще 3 дістали поранення. Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного - там без жертв.



Вкотре Кириленко закликав жителів терміново евакуюватися.

Доповнення

Російські окупанти за 29 листопада вбили у Донецькій області п'ятьох мирних жителів, поранили - ще 15.