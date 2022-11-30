Рашисти на Донеччині гатили по Бахмуту, Лиману та Мар'їнці: є значні руйнування та жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Минулої доби окупаційні війська рф обстрілювали Бахмут Донецької області, внаслідок атаки знищено дитячий садок, 2 людини загинули, ще 11 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, інформує УНН.
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«Найбільше напередодні постраждав Бахмут - там 2 людини загинули, ще 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили а місті дитсадок та щонайменше 3 приватні будинки», - написав він.
Деталі
За даними голови ОВА:
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- Під обстрілами армії рф перебувають околиця Світлодарської та Соледарської громад, а на Волноваському напрямку під артобстрілами - Вугледар та Богоявленка.
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- На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Курахівська громада зазнала 5 обстрілів - пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці.
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- Вночі тривали обстріли Мар'їнки, на ранок стало гучно на околицях Очеретинської громади. В Авдіївці ніч була відносно тихою, а вранці відбулися 3 обстріли - є влучання у житлові квартали, точні наслідки встановлюють.
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- На Лисичанському напрямку 1 людина загинула в Лимані, ще 3 дістали поранення. Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного - там без жертв.
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Вкотре Кириленко закликав жителів терміново евакуюватися.
Доповнення
Російські окупанти за 29 листопада вбили у Донецькій області п'ятьох мирних жителів, поранили - ще 15.