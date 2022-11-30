Донеччина: росіяни вбили ще п'ятьох цивільних, поранили - 15
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти за 29 листопада вбили у Донецькій області п'ятьох мирних жителів, поранили - ще 15. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 30 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 29 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані. Ще 15 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого росіяни вбили 1235 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2662.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
На Донеччині росіяни обстрілюють всю лінію фронту.