На Донеччині росіяни обстріляли всю лінію фронту: є поранений та пошкоджені будинки

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"На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Північному Торецької громади та Миколаївці Костянтинівської громади. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверській громаді", – написав Кириленко.



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За даними голови ОВА, під обстрілами перебувають околиці Часового Яру, Парасковіївка, Яковлівка і Бахмутське Соледарської громади, станція Майорськ Світлодарської громади.

На Волноваському напрямку тривають періодичні артобстріли Вугледара та околиць – без жертв.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка і Костянтинівка у Мар'їнській громаді, а також Курахове. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо

28 листопада російські окупанти поранили у Донецькій області одного мирного жителя.