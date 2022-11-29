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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29261 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На Донеччині росіяни обстріляли всю лінію фронту: є поранений та пошкоджені будинки

На Донеччині росіяни обстріляли всю лінію фронту: є поранений та пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 682601 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Цієї ночі та вранці російські війська обстрілювали всю лінію фронту Донеччини – у Сіверській громаді одна людина дістала поранення, на Горлівському напрямку пошкоджено два будинки. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Північному Торецької громади та Миколаївці Костянтинівської громади. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверській громаді", – написав Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, під обстрілами перебувають околиці Часового Яру, Парасковіївка, Яковлівка і Бахмутське Соледарської громади, станція Майорськ Світлодарської громади.

На Волноваському напрямку тривають періодичні артобстріли Вугледара та околиць – без жертв.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка і Костянтинівка у Мар'їнській громаді, а також Курахове. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо

28 листопада російські окупанти поранили у Донецькій області одного мирного жителя.

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