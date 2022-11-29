Донеччина: росіяни поранили ще одного цивільного
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські окупанти за 28 листопада поранили у Донецькій області одного мирного жителя, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 29 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 28 листопада росіяни поранили 1 цивільного на Донеччині - у Торському", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого росіяни вбили 1230 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2647.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Ніч на 28 листопада у Донецькій області минула відносно спокійно - з обстрілами, та без жертв.