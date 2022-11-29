Донецкая область: россияне ранили еще одного гражданского

Цитата

"За 28 ноября россияне ранили 1 гражданского в Донецкой области - в Торском", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля россияне убили 1230 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2647.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Ночь на 28 ноября в Донецкой области прошла относительно спокойно – с обстрелами, но без жертв.