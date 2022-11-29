Донецкая область: россияне ранили еще одного гражданского
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские оккупанты за 28 ноября ранили в Донецкой области одного мирного жителя, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 29 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"За 28 ноября россияне ранили 1 гражданского в Донецкой области - в Торском", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля россияне убили 1230 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2647.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Ночь на 28 ноября в Донецкой области прошла относительно спокойно – с обстрелами, но без жертв.