Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ніч у Донецькій області минула відносно спокійно - з обстрілами, та без жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, без жертв", - зазначив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА:
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- У центральній частині області зафіксовано обстріли Вугледара та околиць Водяного. Також вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а під ранок місто зазнало артобстрілу. Наслідки з'ясовують.
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- На півночі області тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді, також гучно було на околицях Торецької громади — наслідки обстрілів встановлюють.
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Доповнення
Російські окупанти за 27 листопада вбили у Донецькій області двох мирних жителів.