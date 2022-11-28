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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28599 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА

Київ • УНН

 • 673097 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ніч у Донецькій області минула відносно спокійно - з обстрілами, та без жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, без жертв", - зазначив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА:

  • У центральній частині області зафіксовано обстріли Вугледара та околиць Водяного. Також вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а під ранок місто зазнало артобстрілу. Наслідки з'ясовують.
  • На півночі області тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді, також гучно було на околицях Торецької громади — наслідки обстрілів встановлюють.

Доповнення

Російські окупанти за 27 листопада вбили у Донецькій області двох мирних жителів.

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