Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних

Цитата

"За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині - у Кураховому. Ще 4 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Деталі

З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1230 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2646.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Окупанти 27 листопада обстріляли Курахове.