Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російські окупанти за 27 листопада вбили у Донецькій області двох мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині - у Кураховому. Ще 4 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1230 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2646.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Окупанти 27 листопада обстріляли Курахове.