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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29127 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 62575 перегляди

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31 березня, 14:30 • 149909 перегляди

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31 березня, 12:29 • 174580 перегляди

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Окупанти обстріляли Курахове: 2 людини загинули, 1 постраждалий

Окупанти обстріляли Курахове: 2 людини загинули, 1 постраждалий

Київ • УНН

 • 1067400 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли місто Курахове Донецької області. Унаслідок атаки загинуло дві людини, ще одна особа отримала поранення. Про це пише УНН, посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.

Цитата

"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії — 2 людини загинули, 1 одержала поранення. Внаслідок обстрілу 4 будинки зазнали пошкоджень. Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За 26 листопада окупанти вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 4 людини в області отримали поранення.

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