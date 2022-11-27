Окупанти обстріляли Курахове: 2 людини загинули, 1 постраждалий

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"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії — 2 людини загинули, 1 одержала поранення. Внаслідок обстрілу 4 будинки зазнали пошкоджень. Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За 26 листопада окупанти вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 4 людини в області отримали поранення.