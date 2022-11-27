Окупанти обстріляли Курахове: 2 людини загинули, 1 постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли місто Курахове Донецької області. Унаслідок атаки загинуло дві людини, ще одна особа отримала поранення. Про це пише УНН, посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.
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"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії — 2 людини загинули, 1 одержала поранення. Внаслідок обстрілу 4 будинки зазнали пошкоджень. Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
За 26 листопада окупанти вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 4 людини в області отримали поранення.