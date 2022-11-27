Донецька область: окупанти вбили 5 мирних жителів, ще 4 поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За 26 листопада окупанти вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 4 людини в області отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 людини в області дістали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті, та 1 у Краматорську.