Донецкая область: оккупанты убили 5 мирных жителей, еще 4 ранили

Цитата

"За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 во Временном Яру и 1 в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 25 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте, и 1 в Краматорске.