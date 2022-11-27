Донецкая область: оккупанты убили 5 мирных жителей, еще 4 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За 26 ноября оккупанты убили 5 гражданских в Донецкой области, еще 4 человека в области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 во Временном Яру и 1 в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 25 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте, и 1 в Краматорске.