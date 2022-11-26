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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42799 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 80189 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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31 березня, 15:02 • 111596 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 161265 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 185397 перегляди

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Від обстрілів окупантів в Донецькій області поранено ще 4 людини — ОВА

Від обстрілів окупантів в Донецькій області поранено ще 4 людини — ОВА

Київ • УНН

 • 628924 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив про постраждалих від обстрілів російської армії за попередню добу, пише УНН.

Деталі

За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті, та 1 у Краматорську.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Додамо

У результаті ворожого обстрілу деокупованого Херсону загинуло 15 людей і ще 35 поранено. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Українські Національні Новини

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