Від обстрілів окупантів в Донецькій області поранено ще 4 людини — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив про постраждалих від обстрілів російської армії за попередню добу, пише УНН.
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За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті, та 1 у Краматорську.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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У результаті ворожого обстрілу деокупованого Херсону загинуло 15 людей і ще 35 поранено. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.