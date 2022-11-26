Від обстрілів окупантів в Донецькій області поранено ще 4 людини — ОВА

Деталі

За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті, та 1 у Краматорську.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Додамо

У результаті ворожого обстрілу деокупованого Херсону загинуло 15 людей і ще 35 поранено. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.