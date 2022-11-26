От обстрелов оккупантов в Донецкой области ранены еще 4 человека - ОВА

Детали

За 25 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте, и 1 в Краматорске.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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В результате вражеского обстрела деоккупированного Херсона погибли 15 человек и еще 35 ранены. Об этом сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.