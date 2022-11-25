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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Херсон під вогнем окупантів: за сьогодні – 15 загиблих і 35 поранених

Херсон під вогнем окупантів: за сьогодні – 15 загиблих і 35 поранених

Київ • УНН

 • 2223408 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У результаті ворожого обстрілу деокупованого Херсону загинуло 15 людей і ще 35 поранено. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні по прильотах - 74. Від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждалих, серед яких одна дитина", - сказала Лугова.

Додамо

За її словами, через вчорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини.

"Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, у чому їм максимально допомогла міська влада (надано транспорт, одяг і продукти харчування)", - зазначила Лугова.

Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади.

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