Херсон під вогнем окупантів: за сьогодні – 15 загиблих і 35 поранених

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"Сьогодні по прильотах - 74. Від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждалих, серед яких одна дитина", - сказала Лугова.

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За її словами, через вчорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини.

"Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, у чому їм максимально допомогла міська влада (надано транспорт, одяг і продукти харчування)", - зазначила Лугова.

Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади.

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