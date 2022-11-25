Херсон под огнем оккупантов: за сегодня – 15 погибших и 35 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате вражеского обстрела деоккупированного Херсона погибли 15 человек и еще 35 ранены. Об этом сообщила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, передает УНН.
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"Сегодня по прилетам – 74. От вражеских обстрелов 15 херсонцев погибли, 35 пострадавших, среди которых один ребенок", - сказала Луговая.
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По ее словам, из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка.
"Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно выехать из города, в чем им максимально помогли городские власти (предоставлен транспорт, одежда и продукты питания)", - отметила Луговая.
Также от вражеских обстрелов пострадали учебные заведения.
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