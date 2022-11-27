Оккупанты обстреляли Курахово: 2 человека погибли, 1 пострадавший

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"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии — 2 человека погибли, 1 получил ранения. В результате обстрела 4 дома получили повреждения. Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь — россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским" - говорится в сообщении.

Напомним

За 26 ноября оккупанты убили 5 гражданских в Донецкой области, еще 4 человека в области получили ранения.