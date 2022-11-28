Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских

Цитата

"За 27 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области - в Курахово. Еще 4 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1230 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2646.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Оккупанты 27 ноября обстреляли Курахово.