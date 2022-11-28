Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российские оккупанты за 27 ноября убили в Донецкой области двух мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 28 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"За 27 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области - в Курахово. Еще 4 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1230 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2646.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Оккупанты 27 ноября обстреляли Курахово.