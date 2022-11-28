Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно - с обстрелами, но без жертв, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 28 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, без жертв", - отметил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА:
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- В центральной части области зафиксированы обстрелы Угледара и окрестностей Водяного. Также ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а под утро город подвергся артобстрелу. Последствия выясняются.
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- На севере области продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде, также громко было на окраинах Торецкой громады - последствия обстрелов устанавливают.
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Дополнение
Российские оккупанты за 27 ноября убили в Донецкой области двух мирных жителей.