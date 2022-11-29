В Донецкой области россияне обстреляли всю линию фронта: есть раненый и поврежденные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Этой ночью и утром российские войска обстреливали всю линию фронта Донецкой области – в Северской громаде один человек получил ранения, на Горловском направлении повреждены два дома. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"На Горловском направлении повреждены 2 дома: в Северном Торецком и Николаевке Константиновского общества. На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Северской общине", – написал Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, под обстрелами находятся окрестности Часового Яра, Парасковеевка, Яковлевка и Бахмутское Соледарской громады, станция Майорск Светлодарской громады.
На Волновахском направлении продолжаются периодические артобстрелы Угледара и окрестностей – без жертв.
На Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка и Константиновка в Марьинской громаде, а также Курахово. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним
28 ноября российские оккупанты ранили в Донецкой области одного мирного жителя.